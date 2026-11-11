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The Great Famine of Mount Lebanon (1915-1918): Lebanon in the First World War
From 1915 to 1918, blockades, requisitions, locusts and epidemics plunge Mount Lebanon into one of the worst famines in its history. A duty of memory. Follow Libnanews. Photos of archives of the public domain; Beirut Memorial, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons).
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