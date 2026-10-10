Lebanon: the current of the state collapses, generators blaze

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« Lebanon: The State Current Collapses, Generators Flam

In February, the State provided 7 to 9 hours of power per day. In July, about four hours. In August, sometimes 2 hours in Tripoli. Meanwhile, the price of private generators jumped by about 60%.

🛢️ Le diesel a frôlé 1 500 $ la tonne, contre 680 $ prévus au budget.

A variable tariff proposed, then refused in the Council of Ministers.

$ 350 million due to EDL, and 40% of electricity lost in the grid.

A call for up to 350 MW of solar with batteries.

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