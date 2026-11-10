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Did you know that? Traces of nerves in Lebanon’s fossils

Did you know that? Fossils from Lebanon retain traces of soft tissue from Dorateuthis, a cephalopod that has disappeared from the Cretaceous. Structures are interpreted as axial nerves: exceptional mineral conservation, not living nerves.

Modern scientific photographs: Rowe et al. (2025), Figure 2; panel i: Lilian Cazes / MNHN. CC BY 4.0, recadrages and titration. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Studies: https://doi.org/10.1186/s13358-025-00398-x and https://app.pan.pl/archive/published/app69/app011602024.html

https://libnanews.com/liban-des-traces-de-nerfs-des-fossiles/

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