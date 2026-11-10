10 novembre 2026
Reader account
English
RSS
Lebanon’s citizen media
All sections

News

Did you know that? Traces of nerves in Lebanon’s fossils

Libnanews
· 1 min read · 5 views
Sign in to save
Translation available inFrancaisالعربيةAllemandEspagnolItalienPortugais
Beta translationThis article is an automated beta translation. Please use caution and verify sensitive details against the French original when needed.

Did you know that? Traces of nerves in Lebanon’s fossils

Did you know that? Fossils from Lebanon retain traces of soft tissue from Dorateuthis, a cephalopod that has disappeared from the Cretaceous. Structures are interpreted as axial nerves: exceptional mineral conservation, not living nerves.

Modern scientific photographs: Rowe et al. (2025), Figure 2; panel i: Lilian Cazes / MNHN. CC BY 4.0, recadrages and titration. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Studies: https://doi.org/10.1186/s13358-025-00398-x and https://app.pan.pl/archive/published/app69/app011602024.html

https://libnanews.com/liban-des-traces-de-nerfs-des-fossiles/

Watch the original video on YouTube

· · · · · ·

Libnanews
Newsdesk Libnanews - translated by IA

Libnanews est un site d'informations en français sur le Liban né d'une initiative citoyenne et présent sur la toile depuis 2006. Notre site est un média citoyen basé à l’étranger, et formé uniquement de jeunes bénévoles de divers horizons politiques, œuvrant ensemble pour la promotion d’une information factuelle neutre, refusant tout financement d’un parti quelconque, pour préserver sa crédibilité dans le secteur de l’information.

All articles by this author →

Comments

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

ABOUT

Libnanews was founded in 2006 and covers the political, economic, judicial, cultural and social life of Lebanon.

LATEST STORIES

MOST READ

FOLLOW US

FacebookXWhatsAppTelegram
© Libnanews.com . All Rights Reserved.