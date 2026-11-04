AGL organizes the pre-premise of « Chopin, Chopin! » at the Metropolis cinema, Tuesday, November 10, 2026. Welcome at 7pm, screening at 8pm: this evening of cinema and solidarity will support the Fund d’Aides aux alumni écoles du Grand Lycée Franco-Libanese. Tickets are offered at a price of 30 USD.

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Press release from the Association des Anciens du Grand Lycée Franco-Libanese (AGL).

Tuesday 10 November 2026 – Cinema Metropolis

The Association des Anciens du Grand Lycée Franco-Libanese (AGL) is pleased to invite you to the preview of the filmChopin, Chopin!, dedicated to the life of the famous composer Frédéric Chopin.

Programme

7pm: Welcome to the gardens of Metropolis, around a glass of wine offered by Château Kefraya, with the participation of Castania.

Welcome to the gardens of Metropolis, around a glass of wine offered by Château Kefraya, with the participation of Castania. 8pm:Film projectionChopin, Chopin!

Ticket price: 30 USD.

All the benefits of this evening will be donated to the AGL Aid Fund, which is intended to support the former students of the GLFL.

This year, the number of applications for assistance is particularly high. Your participation will allow us to respond to as many people as possible.

We warmly thank our sponsors, Michel Nassif & Fils and BOB Finance.

Tickets on sale

In all branches of the Bookshop Antoine and onAntoine Online.

Next issue: Dolly Wazni+9613849684.

We hope to find you many for this evening of cinema and solidarity.

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