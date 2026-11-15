Beta translationThis article is an automated beta translation. Please use caution and verify sensitive details against the French original when needed.
Essentials of 16 November 2026, midnight
Essentials from November 16th at midnight: South Lebanon, seized announced in Charawna, appeal for Gaza, Bahrain and Yemen. The facts of Sunday and Monday’s diplomatic agenda, in full edition. Documentary photographs are archives identified on the screen.
Libnanews est un site d'informations en français sur le Liban né d'une initiative citoyenne et présent sur la toile depuis 2006. Notre site est un média citoyen basé à l’étranger, et formé uniquement de jeunes bénévoles de divers horizons politiques, œuvrant ensemble pour la promotion d’une information factuelle neutre, refusant tout financement d’un parti quelconque, pour préserver sa crédibilité dans le secteur de l’information.
Comments