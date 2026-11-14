Essentials in 5 minutes, 14 November 2026, 8 am Beirut, full Facebook–YouTube
Essentials Saturday, November 14, 2026, 8 a.m., Beirut time. IMF, South Lebanon, military recruitment, American denial in Bahrain, resumption of departures in the United States and closures of the Paris metro. Distinguished facts, statements and uncertainties. Full version, about five minutes. French narration Vivienne. Documentary photos archive, dates and credits on screen. Bank of Lebanon and Ras Naqoura: François el Bacha/Libnanews, archives published in 2019. Army: Direction de l’Orientation/Libnanews, archive published in February 2025. Qom: Mostafa Meraji, 6 May 2011, CC0. JFK : Ad Meskens, April 2012, CC BY-SA 3.0. Châtelet : Chabe01, 27 November 2016, CC BY-SA 4.0. Boxing and dressing Libnanews; adaptations of JFK and Châtelet photos under their respective licenses. https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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