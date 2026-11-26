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1941: When Catroux proclaims Lebanon’s independence
On November 26, 1941, Georges Catroux proclaimed Lebanon’s independence on behalf of free France. Three days later, de Gaulle confirmed that the mandate remained in force in law. Back to this independence proclaimed before being recognized. Archives: Australian War Memorial. Synthesis voice and subtitles Libnanews.
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