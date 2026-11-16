Essential in 5 minutes! 17 November 2026
Essential in 5 minutes! 17 November 2026
South Lebanon, reconstruction, COP31, diplomacy, France and MEA: the facts verified at the end of Monday 16 November. Full edition of 4 min 41 s. Summary Narration Vivienne in French.
Read our edition: https://libnanews.com/essential-in-5-minutes-17-November-night edition/
Documentary Photo Credits Archive:
Ras Naqoura : François el Bacha / Libnanews.
https://img.libnanews.com/wp-content/uploads/2019/08/Libnanews-South-Lebanon-line-blue-scaled.jpg
Antalya, February 19, 2022: Sharon Hahn Darlin, CC BY 2.0.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Antalya, Turkey skyline 19 February 2022.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by/2/0/
Paris, February 6, 2020: Jeanne Menjoulet, CC BY 2.0.
https://www.flickr.com/photos/jmenj/49498066496/
https://creativecommons.org/licenses/by/2/0/
MEA Airbus A320, June 14, 2014: Flo Weiss, CC BY-SA 4.0.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Airbus A320 of Middle East Airlines taking off from Beirut International Airport.jpeg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Resized photographs, separate titration. The photograph of Flo Weiss remains licensed CC BY-SA 4.0.
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