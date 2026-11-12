The Tripoli Fair: The Unfinished Jewel of Oscar Niemeyer in Lebanon

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Tripoli Fair: Oscar Niemeyer’s unfinished gem in Lebanon
Designed in 1962 by Oscar Niemeyer, the International Rachid Karamé Fair in Tripoli is listed as a UNESCO World Heritage Site in 2023. Follow Libnanews. Photos: Roman Deckert (CC BY-SA 4.0), Wikimedia Commons; Libnanews.
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