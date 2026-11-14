14 novembre 2026
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Engine price in Lebanon: why it explodes

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Engine price in Lebanon: why it explodes

In Lebanon, the price of the « engine », the neighborhood generator, exploded. Why?

kWh: from 30 244 to 52 840 pounds between February and September, i.e. +75 %
🧾 Facture type (150 kWh, 5 A) : d’environ 55 à 93 dollars, selon un calcul Libnanews
The 20-litre diesel can: 1.4 to 2.7 million pounds, almost double
🌍 Guerre régionale, détroit d’Ormuz perturbé, plus aucune subvention depuis 2022
A monthly rate set by the Ministry of Energy based on diesel prices
🔌 Courant de l’État : environ 4 h par jour en juillet, contre 7 à 9 h en février

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