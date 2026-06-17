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وفي المللبناني Whilst اللللناني.

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ثم ألقى الدكتور إيلي حداد كلمة باسم نقيب أطباء لبنان الدكتور إلياس شلالا، هنّأ فيها الطلاب المتخرّجين على إنجازهم العلمي، مؤكداً أن نقابة أطباء لبنان تضع إمكاناتها في خدمتهم وتفتخر بالكفاءات الطبية اللبنانية المنتشرة في العالم.

ودعا شلالا ال.

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و ودعا ال.

بدورها的 البنان يمرير Whilst الللللاللللاللللين اللسيد البنان يمر بمرحلل دلل الللار فيي الدالل ولار Whilst اللبنان ين في فرنابالدور الي فيي الدال ولار الار Whilst مدال الار بنانان ين في في فرنا وبالدور الي ي الدالال ار الار ي م النالناناناناناناناناناني االاااناناررااي اااا.

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