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The Tomb of Tyre: ancient frescoes of Lebanon
Discovered in 1937, this tomb of the 2nd century AD contains frescoes inspired by Greek mythology: the abduction of Proserpine by Pluto, Alceste brought back from hell by Heracles, the punishment of Tantalus… Restored thanks to Italian-Lebanese cooperation, it is now a major piece of the Beirut National Museum.
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