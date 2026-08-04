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Newsdesk Libnanews
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الجمعية الطبية اللبنانية الاوروبية: سرطان البروستات يصيب واحد من ثمانية رجال ونسبة الشفاء تكون أكبر عند الاكتشاف المبكر للمرض
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أستذكرت الجمعية الطبية اللبنانية الأوروبية وبمناسبة الذكرى السنوية لانفجار مرفأ بيروت، الضحايا والجرحى، وتقدمت بأحر التعازي إلى عائلاتهم، مؤكدة أن الرابع من آب سيبقى محطة وطنية وإنسانية مؤلمة في ذاكرة اللبنانيين.

وحن ولممعي.

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Newsdesk Libnanews - translated by IA
Newsdesk Libnanews - translated by IAhttps://libnanews.com
Libnanews est un site d'informations en français sur le Liban né d'une initiative citoyenne et présent sur la toile depuis 2006. Notre site est un média citoyen basé à l’étranger, et formé uniquement de jeunes bénévoles de divers horizons politiques, œuvrant ensemble pour la promotion d’une information factuelle neutre, refusant tout financement d’un parti quelconque, pour préserver sa crédibilité dans le secteur de l’information.

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