أقامت الجمعية الطبية اللبنانية الأوروبية عشاءها السنوي الرابع في باريس، بحضور حشد من الأطباء اللبنانيين والعاملين في الحقل الطبي في فرنسا وأوروبا، إلى جانب سفير لبنان في فرنسا ربيع الشاعر وعدد من الشخصيات والفعاليات الاغترابية.

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